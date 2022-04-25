Ubisoft заявляет, что в ее предстоящей игре «team battle arena» не будет NFT

Ubisoft анонсировала свою грядущую игру на командной боевой арене с двумя важными оговорками: это не просто королевская битва и в ней нет NFT. Игровая компания поделилась новостью в Твиттере после того, как инсайдеры разместили в сети кадры из игры под кодовым названием Project Q.

«Это не королевская битва» — написала Ubisoft в серии твитов. «В игре будет множество режимов PvP с единственной целью: УДОВОЛЬСТВИЕ! У нас нет планов добавлять NFT в эту игру, вы можете узнать больше, зарегистрировавшись и приняв участие в предстоящих тестах!». Как отмечается в твите Ubisoft, подписаться на предстоящие тесты для Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК можно на сайте Ubisoft. Пока не сообщается, когда станут доступны тесты и будет ли игра бесплатной в окончательном виде. Однако Ubisoft заверила игроков, что буква «Q» в Project Q не будет означать «Quartz» — название вызывающей разногласия внутриигровой инициативы компании NFT, которую она перенесла в Ghost Recon.
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