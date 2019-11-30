Ubisoft запускает первый в серии рейд в Ghost Recon Breakpoint

Игровая компания Ubisoft, анонсировала первый рейд в тактическом шутере для игры Ghost Recon Breakpoint.

Рейд получил название Титан - это первый рейд в истории серии для четырех игроков. По словам разработчиков Ubisoft, чтобы пройти рейд, игрокам придется уничтожить четырех боссов: Ваала, Ядро ККС, Коргулью и Цербера. Разработчики обещают уникальные механики для каждого финального противника, так что бойцам придется действовать тактически и слаженно.

Чтобы получить доступ к рейду, необходимо сформировать команду из четырех игроков с уровнем снаряжения выше 150. За выполнение задания игроки получат ценные трофеи и снаряжение.