Ученые достигли квантовой телепортации

2020-01-01, Автор - Ramil; Продукт - Квантовые биты; [122]
Ученые из Бристольского университета и Технического университета Дании сделали новое открытие, впервые осуществив квантовую телепортацию данных между двумя компьютерными чипами. Телепортация стала возможной благодаря явлению, названному квантовой запутанностью. Они передали информацию от одного чипа к другому, в то время как между чипами не было физической связи.

Успешность телепортации составила 91%. Этот тип телепортации не перемещает никакой материи, но перемещает квантовую информацию. Биты являются основной единицей квантовой информации, и эти частицы могут находиться в двух состояниях одновременно. Квантовая телепортация может оказать существенное влияние на квантовые вычисления. Возможность телепортировать цитриты, которые являются частицами, которые могут находиться в трех состояниях одновременно, может вывести как квантовые вычисления, так и связь на следующий уровень.

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