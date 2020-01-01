Ученые достигли квантовой телепортации

Ученые из Бристольского университета и Технического университета Дании сделали новое открытие, впервые осуществив квантовую телепортацию данных между двумя компьютерными чипами. Телепортация стала возможной благодаря явлению, названному квантовой запутанностью. Они передали информацию от одного чипа к другому, в то время как между чипами не было физической связи.

Успешность телепортации составила 91%. Этот тип телепортации не перемещает никакой материи, но перемещает квантовую информацию. Биты являются основной единицей квантовой информации, и эти частицы могут находиться в двух состояниях одновременно. Квантовая телепортация может оказать существенное влияние на квантовые вычисления. Возможность телепортировать цитриты, которые являются частицами, которые могут находиться в трех состояниях одновременно, может вывести как квантовые вычисления, так и связь на следующий уровень.