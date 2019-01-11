Ученые разработали приложение для определения передозировки и вызова помощи

Ученые создали приложение, которое дает смартфону возможность обнаружить передозировку опиоида и предупредить других о помощи. Приложение, получившее название Second Chances, все еще находится в стадии разработки, но исследователи надеются, что оно будет одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США и, в конечном итоге, продаст технологию.

С помощью ультразвука смартфон сможет определять сбои в дыхании, которые наблюдаются у людей, злоупотребляющих опиоидами. Зафиксировав остановку дыхания, приложение оповещает друга, родственника или врача о том, что наблюдаемый превысил дозу препарата. Приложение, отправляя беззвучный для уха сигнал, сможет работать на расстоянии до метра от человека. В рамках проведенных исследований точность работы программы, установленной на Samsung Galaxy S4, составила 96%, когда дыхание останавливалось не менее чем на 10 секунд, и 87% — когда дыхание значительно замедлилось. Кроме того, Second Chances точно предсказало 19 из 20 потенциальных «передозов».

Приложение не должно работать все время в фоновом режиме. Скорее, идея заключается в том, что люди включают его за несколько минут до инъекции и выключают, как только становится ясно, что они в безопасности.