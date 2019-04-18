Ученые создали инструмент CRISPR, который может уничтожать более длинные ДНК

Международная группа ученых разработала новый инструмент для редактирования генов на основе CRISPR.

Исследователи, возглавляемые Мичиганским университетом и Корнельским университетом, сравнивают новый инструмент с измельчителем, способным уничтожать длинные участки ДНК. Для сравнения, предыдущие инструменты CRISPR были больше похожи на ножницы, которые делают отдельные ножницы. Ученые надеются, что с новым методом они смогут лучше понять различные заболевания и разработать более совершенные методы лечения. Этот новый метод использует CRISPR-Cas3. Инструмент использует рибопротеиновый комплекс, известный как Cascade, для поиска своей цели и фермент Cas3, который измельчает ДНК. В результате он может перемещаться по отрезку ДНК длиной в десятки килобаз и разрушать генетический материал. Это может позволить ученым определить, какие участки ДНК наиболее важны для конкретного заболевания. Хотя редактирование генов имеет потенциал для всего: от лечения рака до улучшения результатов трансплантации стволовых клеток и профилактики ВИЧ, все еще существуют опасения, что оно может нанести большой ущерб.