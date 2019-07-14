Ученые создали роботов

2019-07-14, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Учёные создали роботов-муравьёв ; [113]
Разработка швейцарских учёных в будущем может использоваться для самых разных целей. Например, для поисковых и спасательных операций, ведь роботы «общаются» через GPS. Они достаточно просты в производстве, поэтому создание огромных групп не станет проблемой. Tribots быстро адаптируются к любым условиям и могут трудиться даже после потери части группы, что делает их крайне эффективными. Особенность Tribots — в их взаимодействии. Так, несколько роботов могут помочь «собрату» преодолеть слишком высокое для него препятствие или вместе перенести тяжелый объект с места на место. Трудясь в группе, устройства самостоятельно назначают себе одну из трёх моделей поведения: разведчик, исполнитель и лидер. Первый оценивает обстановку и фиксирует все находящиеся поблизости объекты, второй сразу принимается за выполнение задачи, а третий координирует действия первых двух, словно бригадир.Инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны разработали крохотных роботов-муравьев, каждый весом около 10 граммов. Выглядят они простенько — три листа да пара микросхем — зато используют коллективный интеллект для решения задач различной сложности. Мини-труженики, получившие название Tribots, могут передвигаться в нескольких режимах и преодолевать небольшие препятствия. Они оборудованы инфракрасными камерами и сенсорами, благодаря которым ориентируются в пространстве и «чувствуют» другие устройства. Подобное, впрочем, умеют и другие роботы.О стоимости новинки пока неизвестно.


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