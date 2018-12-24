Удачный запуск нового спутника GPS III ВВС США

SpaceX удалось преодолеть еще одну миссию до конца 2018 года. Частная космическая компания успешно запустила свою первую в мире миссию по национальной безопасности США, выведя на орбиту не менее новый спутник GPS III ВВС США.

За последние несколько дней компания несколько раз откладывала запуск, а требования к запасам производительности ВВС исключали возможность посадки на первую ступень ракеты Falcon 9. Полет GPS III открывает двери для SpaceX. Основным событием 2018 года, несомненно, был первый запуск Falcon Heavy, но SpaceX также ознаменовал первый запуск своего окончательного варианта Falcon 9, отправив свои первые интернет-спутники на орбиту.