Ультракороткофокусный проекционный компьютер AIPC с ОС Windows

AIPC - это первый в мире ультракороткофокусный проекционный компьютер с искусственным интеллектом в виде AIPC. Он превращает любую плоскую поверхность в сенсорный экран, это единственный в своем роде автономный портативный компьютер с виртуальным интерфейсом управления. AIPC делает возможным все, как в Windows 10, которая подрывает традиционное восприятие компьютеров. AIPC отображает изображения, детали для многопользовательского взаимодействия и совместной работы в любое время в любом месте. Он также охватывает многие другие варианты использования, такие как включение нескольких пользователей, игры и масштабирование без подключения к другой операционной системе.

Настольный режим позволяет проецировать изображение на большой экран размером 23 дюйма, а настенный режим позволяет проецировать изображение на большом экране размером 23–100 дюймов.

Обладая инфракрасным датчиком и обнаружением в реальном времени с помощью встроенной камеры со скоростью 30 кадров в секунду, AIPC превращает передаваемое изображение в виртуальный экран, позволяя вам управлять им на столе, стене или столешнице.
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