Уменьшенный и более дешёвый Switch Lite

Nintendo представила новую портативную версию гибридной игровой консоли Switch Lite, хоть и немного позже, чем ожидалось.

Отличия от оригинальной версии

Система имеет 5,5-дюймовый экран, тогда как у оригинальной версии — 6,2-дюймовый, весит меньше, чем оригинальная консоль Switch и поставляется в трех цветах: желтый, серый и бирюзовый. Nintendo Switch Lite сможет работать от 3 до 7 часов без подзарядки, а Nintendo Switch — от 2.5 до 6.5 часов.

Nintendo Switch Lite не будет иметь съемных контроллеров Joy-Con. Вместо этого новая консоль представляет собой компактное устройство «всё в одном», которое делает его более похожим на Game Boy или Nintendo DS. Система не подключается к телевизору для воспроизведения на большом экране — это чисто портативное игровое устройство.

Nintendo Switch Lite поддерживает все игры из библиотеки Nintendo Switch с ручным режимом, но некоторые будут иметь ограничения. К Switch Lite можно подключить внешние контроллеры Joy-Con, контроллер Switch Pro и Poké Ball Plus. Также есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Новая консоль Nintendo Switch Lite будет стоить $199,99 и появится в продаже 20 сентября.