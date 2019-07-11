Уменьшенный и более дешёвый Switch Lite

Nintendo представила новую портативную версию гибридной игровой консоли Switch Lite, хоть и немного позже, чем ожидалось.
- Отличия от оригинальной версии
Nintendo Switch Lite поддерживает все игры из библиотеки Nintendo Switch с ручным режимом, но некоторые будут иметь ограничения. К Switch Lite можно подключить внешние контроллеры Joy-Con, контроллер Switch Pro и Poké Ball Plus. Также есть поддержка Wi-Fi, Bluetooth и NFC.
Новая консоль Nintendo Switch Lite будет стоить $199,99 и появится в продаже 20 сентября.