Умная камера Remo + DoorCam

Наблюдайте что происходит за входной дверью с помощью интеллектуальной камеры видеонаблюдения Remo + DoorCam.

Устройство с беспроводным дизайном легко установить поверх любой двери, чтобы обеспечить себе свободное пространство. DoorCam совместима как с внутренними, так и с наружными дверями, обеспечивает наблюдение в режиме реального времени и запись видео высокой четкости. Кроме того, ИК-датчик встроенной интеллектуальной камеры видеонаблюдения способен различать людей, животных, падающие листья, дождь и многое другое.

DoorCam отправляет push-уведомление на ваше интеллектуальное устройство, когда кто-то или что-то приближается к вашей двери. После этого вы сможете просматривать живое видео в формате HD 720p и общаться с посетителем с помощью встроенного динамика. Стоимость девайса составляет 199 долларов.