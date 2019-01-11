Умная камера наблюдения для дома - Xiaomi Yi Home Camera 3

Дочерняя компания Xiaomi представила Yi Home Camera 3 с функциями на основе Искусственного Интеллекта и качеством видео 1080p. Компания улучшила свой механизм распознавания, чтобы вы могли получать уведомления о важных вещах, а не о движении насекомых или свете автомобильных фар за окном, как это было раньше.

Новая камера может мгновенно уведомлять пользователей о любых необычных звуках в диапазоне около 5 метров. Доступная к концу января легкая Yi Home Camera 3 будет предлагаться за 40 долларов. Она будет поставляться с бесплатным 6-месячным облачным сервисом, а записанные кадры будут храниться в течение семи дней после обнаружения движения.