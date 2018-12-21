Умная обувь от Nike

Если вы мечтали примерить обувь Marty McFly's Nike Mags из фильма "Назад в будущее", то в следующем году у вас появится эта возможность.

На ежеквартальном отчете о доходах компании были объявлены планы по созданию баскетбольной обуви «Adaptive» в 2019 году, которая будет стоить около 350 долларов.

Jordan XXXIII дебютировавшая в сентябре, дает представление о том, как может функционировать обувь, если она полагается на владельца, которому затягивает систему крепления FastFit. Как сказал генеральный директор Марк Паркер: «У нас есть умная обувь, разработанная для идеального фитнеса, и это важный шаг в продвижении и соединении нашей цифровой трансформации с продуктом».