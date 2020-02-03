Умная ушная палочка Xiaomi Bebird M9 Pro

Xiaomi Bebird M9 Pro это устройство для удаления ушной серы, в комплекте с которым идет куча удобных насадок.

Насадки сделаны из мягких материалов, и по этому они безопасны для ушек.

Xiaomi Bebird M9 Pro используется четырех осевой датчик с точностью измерения до 0.05 градусов, чтобы точно манипулировать устройством под любым углом.

Xiaomi Bebird M9 Pro оснастили эндоскоп. Это камера с разрешением на 3 Мп и диаметром объектива 3.5 мм, которая легко проникает в ухо. С помощью Bluetooth и специального приложения она передает картинку на экран смартфона.

Xiaomi Bebird M9 Pro можно купить на AliExpress за 70 долларов