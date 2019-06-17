«Умные машины» в Cyberpunk 2077

CD Projekt Red продолжают радовать игроков новыми подробностями о Cyberpunk 2077. Сначала разработчики рассказали о сюжете и роли Киану Ривза в игре, а теперь настала очередь раскрыть новые детали о транспорте.

В Cyberpunk 2077 главный герой сможет воровать машины, а также получит собственный автомобиль. Если Ви оставит транспорт без присмотра, и уйдет по заданию в конец города, то сможет призвать машину, как это делал Геральт с Плотвой в Witcher 3. «Так как машины оснащены ИИ, если вы призовете автомобиль, сможете видеть, как он движется к вам… Вы можете просто оставить транспорт где угодно, уйти куда-то, позвонить, и он проедет мимо, и подождет вас», — сказал ведущий квест-дизайнер Павел Саско. Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.