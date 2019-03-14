Умные напольные весы Wi-Fi Smart Scale Fitbit Aria 2

Следите за своим здоровьем с помощью Wi-Fi Smart Scale Fitbit Aria 2.

Простое в настройке и использовании, это изящное устройство измеряет ваш вес, жировые отложения, ИМТ и мышечную массу. Используя подключение Wi-Fi, Aria 2 автоматически синхронизирует вашу статистику с приложением, позволяя вам увидеть, как ваш образ жизни влияет на вас и ваше здоровье. Просто встаньте на интеллектуальные весы, чтобы они отобразили статистику веса на экране. Aria 2 также позволяет сравнивать тренды состава вашего тела с вашими характеристиками веса. Это поможет вам увидеть, сжигаете ли вы жир и набираете ли вы мышцы. На основании информации вашего профиля и веса, умные весы могут даже рассчитать ваш ИМТ. Предлагая целостное представление о вашем здоровье, Aria 2 покажет вам на сколько вы продвинулись в прогрессе.