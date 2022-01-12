Умные очки Apple Glasses будут подстраиваться под зрение пользователя

На текущий момент на рынке не так много новых продуктов, чтобы привлечь внимание и шумиху, которую удалось накопить за последние несколько месяцев гарнитуре Apple VR. Однако есть у компании продукт, который вполне способен конкурировать со шлемом виртуальной реальности. Речь идёт об умных очках компании — по слухам, новейшая функция Apple Glasses может принести пользу людям, которые носят очки из-за необходимости видеть что-либо через специальные линзы. Согласно новому патенту, выданному Apple в четверг (и обнаруженному AppleInsider), новые очки Apple могут иметь систему линз, которые регулируются в соответствии с предписаниями пользователя.

Патент, о котором идет речь, называется «Системы настраиваемых линз с ямками» и описывает умную систему линз, которыми можно манипулировать, чтобы они действовали как обычные очки. Отличие состоит в том, что система автоматически регулирует положение линз, и любой человек — в очках или без — может использовать ее без проблем. Этого можно добиться, используя стопку жидкокристаллических линз — жидкий материал внутри может менять свои оптические свойства при прохождении через него тока. В патентных документах Apple говорится, что такая система также может помочь людям с различными проблемами зрения, такими как пресбиопия (неспособность фокусироваться на определенном расстоянии). Умной системе удается обойти одно большое препятствие, стоящее перед технологией умных очков, — пользователей с обычными очками, отпускаемыми по рецепту.