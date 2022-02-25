Умные очки OPPO Air Glass выпустят в марте

Пару месяцев назад OPPO представила свои первые носимые умные очки, получившие название OPPO Air Glass, что сделало вход компании в категорию дополнительной реальности (AR).

Теперь компания подтвердила, что OPPO Air Glass будут доступны для покупки в Китае с 3 марта по цене 791 доллар. OPPO Air Glass будет доступен для покупки в двух цветовых вариантах — Silver Wing и Black Mirror, а также с двумя индивидуальными комплектами рамок. OPPO говорит, что у Air Glass есть четыре основных характеристики — красота, легкость, универсальность и полезность.

Устройство имеет конструкцию из одного стекла с запатентованным микропроектором Spark и ультрасовременным микро-светодиодом. Он использует специальный оптический дифракционный волновод, поддерживающий два режима отображения — 16-уровневую шкалу серого и 256-уровневую шкалу белого — и может обеспечивать до 1400 нит средней яркости при проецировании. Он поддерживает четыре метода взаимодействия — прикосновение, голос, движения рук и движения головы. OPPO Air Glass работает на чипсете Qualcomm Snapdragon Wear 4100 и поддерживает такие функции, как напоминания о погоде, напоминания о расписании, приложение «Здоровье» и телесуфлер, которые помогут пользователям с речами, презентациями и многим другим.
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