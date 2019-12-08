Умные весы с определением ожирения и типа фигуры от Huawei

Компания Huawei представила в Китае умные весы Huawei Smart Body Fat Scale 2 Pro.

Smart Body Fat Scale 2 Pro оснастили специальной выдвижной ручкой с восемью электродами, с помощью которых можно измерить: вес, пульс, индекс массы тела, процентное содержания жира, мышечную массу, скорость метаболизма, уровень воды в организме и даже тип фигуры.

Все полученные данные передаются по Bluetooth или Wi-Fi на смартфон и анализируются в приложении Huawei Sports Health.

За умные весы компания выставила ценник 70 долларов, но такая цена только в Китае, думаю в Европе будет стоить в районе 100 долларов.