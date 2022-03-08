Умный беспроводной дверной датчик Baybot OpenAlert

Сегодня был представлен дверной датчик Baybot OpenAlert. OpenAlert — это первый интернет-продукт Baybot из Мумбаи, который представляет собой интеллектуальный беспроводной дверной датчик, подключенный к облаку. Датчик отправляет предупреждение всякий раз, когда подключенная дверь открывается или закрывается.

Baybot OpenAlert с батарейным питанием, подключенное к облаку, обеспечивает круглосуточный мониторинг дверей разных типов в режиме реального времени в любое время. Он отправляет оповещения владельцу каждый раз, когда открывается дверь. Baybot Open Alert можно подключить к приложению Baybot для смартфона, также доступна функция голосового помощника. Поддерживаемые голосовые помощники включают Google Assistant, Amazon Alexa и IFTTT.

В настоящее время неясно, может ли устройство взаимодействовать с другими гаджетами для обеспечения безопасности умного дома, которые могут точно определить, кто именно открыл дверь.