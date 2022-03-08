Умный беспроводной дверной датчик Baybot OpenAlert

Сегодня был представлен дверной датчик Baybot OpenAlert. OpenAlert — это первый интернет-продукт Baybot из Мумбаи, который представляет собой интеллектуальный беспроводной дверной датчик, подключенный к облаку. Датчик отправляет предупреждение всякий раз, когда подключенная дверь открывается или закрывается.

Baybot OpenAlert с батарейным питанием, подключенное к облаку, обеспечивает круглосуточный мониторинг дверей разных типов в режиме реального времени в любое время. Он отправляет оповещения владельцу каждый раз, когда открывается дверь. Baybot Open Alert можно подключить к приложению Baybot для смартфона, также доступна функция голосового помощника. Поддерживаемые голосовые помощники включают Google Assistant, Amazon Alexa и IFTTT.

В настоящее время неясно, может ли устройство взаимодействовать с другими гаджетами для обеспечения безопасности умного дома, которые могут точно определить, кто именно открыл дверь.
Комментарии и отзывы Baybot OpenAlert
Fanttik представила универсальную портативную электростанцию…
Fanttik представила универсальную портативную электростанциюFanttik, молодой и быстрорастущий бренд, который создает технологические устройства, объявил о выпуске св…
Hyundai может добавить поддержку функции CarKey от Apple…
Hyundai может добавить поддержку функции CarKey от AppleApple представила свою функцию CarKey еще в 2020 году. Это дополнение позволяет пользователям iPhone и Ap…
Умный замок Aqara Smart Door Lock A100 Pro с поддержкой Appl…
Умный замок Aqara Smart Door Lock A100 Pro с поддержкой ApplAqara выпустила Smart Door Lock A100 Pro, и это фактически самый первый умный замок в Китае с поддержкой …
Qualcomm объявляет о создании XR Labs…
Qualcomm объявляет о создании XR LabsQualcomm вложила дополнительные средства в XR и Metaverse, объявив о создании XR Labs и научно-исследоват…
Tektronix представляет первое в отрасли устройство для тести…
Tektronix представляет первое в отрасли устройство для тестиКомпания Tektronix, Inc. представляет первое в отрасли устройство для тестирования базовых передатчиков, …
Создан альянс пакетов Chip-let System Package для расширения…
Создан альянс пакетов Chip-let System Package для расширенияРазвитие ИИ и 5G повысило спрос на полупроводниковые чипы высшего класса. Чтобы расширить критически важн…
Тайвань стремится стать самостоятельным в полупроводниковом …
Тайвань стремится стать самостоятельным в полупроводниковом Президент Тайваня Цай Ин-Вэнь заявила местным СМИ, что по ее мнению, Тайвань может стать самодостаточным,…
Ansys сотрудничает с GlobalFoundries для запуска технологий …
Ansys сотрудничает с GlobalFoundries для запуска технологий Компания Ansys объявила о сотрудничестве с GlobalFoundries для предоставления инновационных, уникальных и…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor