Умный пояс для беременных женщин Owlet Band

Компания Owlet представила Owlet Band, пояс для беременных женщин.

Owlet Band - это мягкий, тонкий круг ткани, который оборачивается вокруг живота и нижней части спины будущей мамы, а также имеет небольшой пластиковый датчик спереди и по центру. Используя пассивную технологию ЭКГ, группа может считывать и регистрировать частоту сердечных сокращений ребенка, считать его удары, определять сокращения и отслеживать положение матери во сне.

Данный пояс предназначен для беременных женщин, начиная с 24 недели. Owlet Band подключается к приложению, которое предоставляет все фактические показания. Через приложение, родители могут делиться своими отчетами о здоровье со своей семьей и друзьями, а также слушать записи сердцебиения своего растущего ребенка.