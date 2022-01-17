Умный замок Aqara Smart Door Lock A100 Pro с поддержкой Apple Home Key

Aqara выпустила Smart Door Lock A100 Pro, и это фактически самый первый умный замок в Китае с поддержкой Apple Home Key. Это означает, что его можно разблокировать с помощью iPhone, не прикасаясь ручке.

Умный дверной замок Aqara A100 Pro поддерживает 7 методов разблокировки, включая отпечаток пальца, пароль, Bluetooth, NFC, аварийный ключ, пароль на основе времени и HomeKit. Датчик отпечатков пальцев относится к физическому классу с коэффициентом распознавания, достигающим 98,6%. Существует также цилиндр замка уровня C, а это означает, что вам не придется беспокоиться о проникновении в дом.

Для повышения безопасности A100 Pro также имеет конструкцию с электромагнитной защитой и ручку антиблокировки дверного замка внутри. Его главный чип расположен так, что его невозможно повредить с лицевой стороны. Использовать A100 Pro через устройство Apple достаточно просто — все, что вам нужно сделать, это добавить устройство в приложение «Семья», после чего для него будет сгенерирована карта в приложении Apple Wallet. После этого дверной замок можно разблокировать, просто поднеся к нему iPhone или Apple Watch.

Aqara A100 Pro питается от 8 батареек типа АА и имеет срок службы батареи до 540 дней. Умный дверной замок также поддерживает доступ к платформе умного дома, ссылкам на освещение, шторы и т. д. и автоматически отключает выбранные электроприборы, когда дверь закрыта.