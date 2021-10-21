«Умное» освещение WiZ создаст уникальную атмосферу в любой квартире

Компания Signify (Euronext: LIGHT), мировой лидер в области освещения, представляет новый для российского рынка бренд управляемых решений для «умного» дома – WiZ. Удобные, интуитивно понятные устройства позволят каждому пользователю создать магию света во всех уголках квартиры. Новинки продаются по доступным ценам, поэтому приобрести их сможет каждый. Девайсы работают в экосистеме WiZconnected.

Система решений для «умного» дома включает широкий выбор продуктов, совместимых со всеми основными платформами «умного» дома. Среди новинок – лампы, светильники, светодиодные ленты и аксессуары для управления освещением. Девайсы легко подключить с помощью Bluetooth или Wi-Fi.

«Умные» лампы, светильники, светодиодные ленты и аксессуары WiZ будут доступны к покупке с октября этого года. Устройства можно будет приобрести на маркетплейсах Ozon и Wildberries, в строительных гипермаркетах, таких как Леруа Мерлен и Оби, а также торговых сетях МВидео и Эльдорадо.

Разнообразие вариантов освещения

Широкая цветовая гамма освещения позволяет создать подходящую атмосферу для всех случаев. На устройствах предустановлены 18 динамических режимов и 6 статических сценариев. Так, режим «камин» имитирует тёплый свет огня, «океан» – холодное движение волн. Среди сценариев также можно подобрать подходящие – например, «уют» для вечернего чтения книги, «медитация» – для занятий йогой или «кино» для вечернего просмотра фильмов

Встроенная функция «циркадные ритмы» позволяет синхронизировать освещение с биоритмами пользователей. Светильники и лампы воспроизводят естественный солнечный свет в течение всего дня, регулируя поток и уровень освещённости в зависимости от времени суток. Так, утро лучше начать с холодного бодрящего света, который поможет проснуться, а завершить день стоит тёплой палитрой – она расслабит и успокоит перед сном.

Лёгкое управление и установка

Управление освещением осуществляется через русифицированное приложение WiZ. В нём можно настроить любой световой сценарий, выбрать динамический эффект или уровень яркости. Функционал приложения позволяет подключить общий доступ для всех членов семьи. Контролировать освещение могут даже гости – для входа в систему не нужна дополнительная настройка, достаточно подключиться к той же сети Wi-Fi, загрузить приложение и ввести код приглашения.

Кроме того, управлять освещением можно через голосовые помощники, в том числе локальные – Алисой от Яндекс, Maрусей от Mail.ru. Список помощников постоянно пополняется. Они мгновенно реагируют на команды, например, просьбы «приглушить свет», «настроить сценарий освещения для медитации» или «имитировать свет свечи».

При установке устройств пользователю не нужно оставлять личную информацию – номер телефона или почту, что гарантирует сохранность данных. Для работы в экосистеме каждой лампе или светильнику присваивается уникальный код, на основе которого и строится взаимодействие.

Ассортимент решений WiZ для российского рынка представлен следующими продуктами:

Линейка «умных» ламп WiZ насчитывает более двух десятков наименований. Устройства различаются размерами, дизайном, цветовой палитрой и цоколем. Так, в коллекции представлены лампы с матовым покрытием, которое равномерно распределяет световой поток для комфортного мягкого освещения, а также серия филаментных ламп в классическом стиле – она особенно подойдёт любителям винтажа и лофта. В зависимости от предпочтений пользователь может выбрать лампу с любой палитрой – 64 000 оттенков белого (от 2200K до 6,500K) или 16 миллионов цветов.

Все устройства обладают индексом цветопередачи CRI 90 – одним из самых высоких на рынке. Благодаря этому окружающее пространство заиграет новыми красками, погружая в стильную и уютную атмосферу.

При работе лампы не создают бликов, что позволяет минимизировать напряжение глаз во время чтения или отдыха. Срок службы устройств составляет от 15000 до 25000 часов.

Среди новинок представлены три настольных светильника, светильники для акцентного освещения, накладные потолочные светильники, а вскоре ассортимент пополнится встраиваемыми светильниками для рассеянного света. Устройства различной формы и области применения помогут создать акцентное освещение, обустроить рабочие зоны и выделить пространство для отдыха.

Светильник Hero Gen2 подходит для всех типов интерьера. Его можно поставить на прикроватную тумбочку, журнальный столик или полку. Другая модель – Dual Zone – позволит добавить новые краски сразу в две области: благодаря необычной конструкции яркий свет проецируется на стену или мебель, а мягкое сияние – на стол или тумбочку. Кроме этого, устройство сделает подъёмы по утрам более комфортными: установленный режим «Будильник и время сна» зарядит энергией утром и будет способствовать спокойному отдыху ночью. Универсальный стержневой светильник для гибкого использования Linear Light можно расположить в самых труднодоступных местах, например, по углам стен, за телевизором, на книжных полках, под диваном.

Ленты легко крепятся к любой поверхности: полкам, шкафам, рабочему месту. Устройства добавляют акценты в интерьере, выполняя две функции одновременно – создания уютной обстановки и освещения пространства.

«Умные» аксессуары облегчают управление освещением и экономят электроэнергию. Так, розетка со встроенным счётчиком мощности контролирует расход ресурсов, а также предоставляет удалённый доступ к светильникам и лампам, когда пользователь находится не дома. Аксессуар позволяет на расстоянии отключить или запустить устройство, подключённое к проводнику. Например, включить обогрев на даче перед приездом хозяев.

Управлять освещением можно даже без Интернет-соединения – пульт управления WiZmote регулирует яркость и устанавливает режимы и сценарии для каждой комнаты. Датчик движения включает свет, когда в комнату заходит человек, и отключает или приглушает его до минимальной яркости, как только в помещении становится пусто. Радиус действия – 3 метра.