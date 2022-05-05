Умное устройство для полива растений с датчиками влажности почвы Elecrow GrowCube

Компания Elecrow выпустила новое умное устройство для полива растений с датчиками влажности почвы Elecrow GrowCube. Этот гаджет может быть полезен, когда вы отправляетесь в отпуск или часто забываете поливать растения. GrowCube — это интеллектуальное устройство для автоматического полива, которое может одновременно поливать четыре растения с датчиком влажности и разбрызгивателем для каждого горшка. В режиме интеллектуального полива используются высокоточные датчики влажности, которые рассчитывают, когда каждому растению нужна вода и сколько воды давать.

Кроме того, вы можете использовать режим автоматического полива, чтобы установить определенное время и дозировку воды для вашего растения. Режим ручного полива позволяет поливать растения одним нажатием кнопки. GrowCube имеет резервуар для воды объемом 1,5 л, которого хватает на полив четырех растений в течение примерно двух недель. Вы можете управлять устройством через прилагаемое приложение, выбирая виды растений, которые хотите полить. База данных GrowCube содержит инструкции по уходу за более чем 3000 растений, которые система может использовать для интеллектуального полива с учетом времени суток и температуры.