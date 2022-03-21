Unity демонстрирует возможности нового движка

Игра Enemies, разработанная демо-командой Unity во главе с креативным директором Веселином Ефремовым, известной благодаря Heretic, Book of the Dead, Neon и Adam, будет доступна участникам GDC 2022 с 23 по 25 марта как в виде отдельной игры, так и в качестве запущенного редактора. Демо-команда выпустит обновленный пакет Digital Human и совершенно новую технологию для волос во втором квартале 2022 года. Все функции High Definition Render Pipeline (HDRP) были улучшены, и были введены некоторые новые системы, в том числе Adaptive Probe Volumes и Screen Space Global Illumination (SSGI). Отражения с трассировкой лучей в реальном времени, окружающее затенение с трассировкой лучей и встроенная поддержка NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) позволяют запускать демонстрацию в разрешении 4K с качеством изображения, сравнимым с исходным разрешением. Для создания очень реалистичных локонов главного героя команда разработчиков Unity совместно разработали совершенно новую технологию для волос, предназначенное для создания, импорта, моделирования и рендеринга волос на основе прядей. Он работает с любыми авторскими инструментами, которые выводят данные в формате Alembic. В Enemies команда использовала Maya XGen и провертла конвейер с помощью Weta Barbershop.