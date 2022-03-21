Unity демонстрирует возможности нового движка На GDC 2022 Unity представила новую техническую демонстрацию под названием «Враги», чтобы продемонстрировать последние улучшения движка HDRP (High Definition Render Pipeline). На GDC 2022 Unity представила новую техническую демонстрацию под названием «Враги», чтобы продемонстрировать последние улучшения движка HDRP (High Definition Render Pipeline). Игра Игра Enemies , разработанная демо-командой Unity во главе с креативным директором Веселином Ефремовым, известной благодаря Heretic, Book of the Dead, Neon и Adam, будет доступна участникам GDC 2022 с 23 по 25 марта как в виде отдельной игры, так и в качестве запущенного редактора. Демо-команда выпустит обновленный пакет Digital Human и совершенно новую технологию для волос во втором квартале 2022 года. Все функции High Definition Render Pipeline (HDRP) были улучшены, и были введены некоторые новые системы, в том числе Adaptive Probe Volumes и Screen Space Global Illumination (SSGI). Отражения с трассировкой лучей в реальном времени, окружающее затенение с трассировкой лучей и встроенная поддержка NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) позволяют запускать демонстрацию в разрешении 4K с качеством изображения, сравнимым с исходным разрешением. Для создания очень реалистичных локонов главного героя команда разработчиков Unity совместно разработали совершенно новую технологию для волос, предназначенное для создания, импорта, моделирования и рендеринга волос на основе прядей. Он работает с любыми авторскими инструментами, которые выводят данные в формате Alembic. В Enemies команда использовала Maya XGen и провертла конвейер с помощью Weta Barbershop. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 18:02 . Продукт - Unity Комментарии и отзывы Unity

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