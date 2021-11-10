Unity приобретает Weta Digital за 1,6 миллиарда долларов

Weta Digital, компания по созданию цифровых визуальных эффектов, которая выиграла несколько премий Оскар и BAFTA и была основана Питером Джексоном, Ричардом Тейлором и Джейми Селкирком еще в 1993 году, приобретается Unity, компанией, стоящей за движком игр Unity. Weta Digital отвечает за создание спецэффектов для множества фильмов, включая трилогию «Властелин колец», «Кинг-Конг», « Аватар» , «Дэдпул 2», «Джуманджи: следующий уровень», «Книгу джунглей» и многие другие. Компания названа в честь новозеландского вета, одного из крупнейших насекомых в мире, которое также изображено на логотипе.

Weta Digital присоединится к решениям Unity Create Solutions, ориентированным на непрерывное развитие десятков проприетарных инструментов Weta Digital для графики и визуальных эффектов, таких как Manuka, Lumberjack, Loki, Squid, Barbershop, HighDef, CityBuilder и многих других. В будущем, благодаря глубокому опыту Unity в области реального времени, эти инструменты для художников мирового класса будут доступны для авторов через доступный облачный рабочий процесс. Отмеченные наградой Оскар команды Weta Digital по визуальным эффектам продолжат существовать как отдельная организация, известная как WetaFX и как ожидается, станет крупнейшим клиентом Unity в сфере СМИ и развлечений. Контрольный пакет акций WetaFX по-прежнему будет принадлежать сэру Питеру Джексону, а его возглавляет генеральный директор Прем Аккараджу.
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