Unity приобретает Weta Digital за 1,6 миллиарда долларов…

Weta Digital присоединится к решениям Unity Create Solutions, ориентированным на непрерывное развитие десятков проприетарных инструментов Weta Digital для графики и визуальных эффектов, таких как Manuka, Lumberjack, Loki, Squid, Barbershop, HighDef, CityBuilder и многих других. В будущем, благодаря глубокому опыту Unity в области реального времени, эти инструменты для художников мирового класса будут доступны для авторов через доступный облачный рабочий процесс. Отмеченные наградой Оскар команды Weta Digital по визуальным эффектам продолжат существовать как отдельная организация, известная как WetaFX и как ожидается, станет крупнейшим клиентом Unity в сфере СМИ и развлечений. Контрольный пакет акций WetaFX по-прежнему будет принадлежать сэру Питеру Джексону, а его возглавляет генеральный директор Прем Аккараджу.