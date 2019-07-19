Юридические условия перед использованием FaceApp

Приложение FaceApp использует передовые программные алгоритмы, чтобы преобразовать селфи. Возможно, вы уже видели, как ваши друзья или коллеги делятся версиями автопортретов со старыми фильтрами, используя это приложение с искусственным интеллектом (ИИ). Но есть некоторые условия использования, которые вы должны четко прочитать и понять, прежде чем начать работу с FaceApp.

Одна из причин, благодаря которой FaceApp стала популярной, - это точность, с которой он редактирует селфи и заставляет людей выглядеть старше или моложе. Приложение доступно для загрузки на устройствах Android и iOS. Но чтобы начать с процесса редактирования, приложение загружает фотографии на свои серверы. Здесь вещи становятся хитрыми. Как заметил пользователь Twitter Элизабет Поттс Вайнштейн, в Условиях использования FaceApp упоминается, что, если вы используете приложение, вы предоставляете его разработчикам право использовать ваш контент, включая ваши селфи, имя, изображение, голос и персону, в коммерческих целях. Политика конфиденциальности FaceApp предполагает, что его разработчики могут перемещать пользовательские данные из одного региона в другой, не информируя конечных пользователей. Следует помнить, что пользовательские данные являются самым большим активом онлайн-сервиса, и их можно продавать и передавать для получения дохода. В отдельном выпуске в 2017 году FaceApp был обнаружен специальный «горячий» фильтр, который был призван осветлить тон кожи пользователей. Расистский фильтр был удален после того, как он вызвал разногласия в массах.