UserBenchmark обновляет рейтинг процессоров

UserBenchmark, возможно, не является фаворитом среди энтузиастов, но это очень интенсивно используемый инструмент тестирования производительности.

Старый алгоритм использовал в качестве лидера Core i7-7700K и с появлением чипов с высокой тактовой частотой и большим количеством ядер, таких как Intel Core I9 9900K и с последним выпуском Ryzen 9 3900X.

Алгоритм будет учитывать рост числа ядер в основных процессорах.

UserBenchmark обновил центральный процессор, и поставив туда Core i9-9900K. Прирост производительности одноядерного процессора увеличился с 30% до 40%, а четырехъядерного процессора снизился с 60% до 58%. Это оставляет производительность многоядерности немного смещенной, и если вы уже занимались математикой, то уже поняли, что оставшиеся 10% фактически ушли в 2%. тестирование, показало, что игры чаще всего используют все больше и больше ядер. Поэтому i9-9900K является самым быстрым процессором на рынке. Но с выпуском Zen 2 и Ryzen серии 3000 AMD значительно сократила этот разрыв.