Устройства USB 4 появятся на рынке в конце 2020 года

В марте этого года был представлен стандарт USB 4, скорость которого вдвое выше, чем у USB 3.2. Похоже, что первые устройства с USB4 появятся уже к концу 2020 года.

Вкратце, USB 4 будет основан на интерфейсе Intel Thunderbolt 3, но с удвоенной пропускной способностью. Это позволяет выполнять две операции по полосам с использованием существующих кабелей USB-C и до 40 Гбит/с с использованием кабелей, сертифицированных для таких скоростей.

USB-IF настроена очень оптимистично и надеется, что спецификация будет завершена этим летом, а к концу 2020 года будут доступны устройства с поддержкой USB4. Поскольку Intel знает, как создавать контроллеры Thunderbolt 3, она, безусловно, будет использовать его опыт разработки контроллеров USB4.