Устройство для термальной медитации Umay Rest

Скиньте все свое глазное напряжение с помощью устройства для медитации Umay Rest.

Используя запатентованную технологию, Umay Care применяет тепловую терапию для улучшения здоровья глаз, в сочетании с термальной медитацией устройство помогает снять стресс и противодействует эффектам экранного времени. Кроме того, он позволяет вашему разуму отдохнуть и восстанавливает естественную функцию вашего глаза.

Umay Rest сконструирован таким образом, чтобы соответствовать вашему образу жизни, и позволяет использовать его в любое время. Кроме того, он поставляется с зарядным USB устройством, что позволяет вам наслаждаться им в любом месте. Стоимость устройства составляет 179 долларов.