Утечка исходного кода NVIDIA DLSS…

Список, который выглядит достаточно правдоподобно, включает файлы C++, заголовки и активы, из которых состоит DLSS. Существует также очень удобный документ «Руководство по программированию», который поможет разработчикам разобраться в коде и правильно его построить. Обратите внимание, что это DLSS версии 2.2, поэтому достаточно свежая версия, включающая последние изменения DLSS 2.2. Эта утечка кода может дать сообществу драйверов Linux с открытым исходным кодом ключ к внедрению DLSS на платформу или даже к тому, чтобы AMD и Intel извлекли уроки из его дизайна. Конечно, кража интеллектуальной собственности — это большое уголовное дело, и юристы NVIDIA, вероятно, будут заняты разбором каждой новой инновации своих конкурентов, но в конечном итоге это будет трудно доказать в суде.