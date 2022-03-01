Утечка исходного кода NVIDIA DLSS

Кибератака обрушилась на NVIDIA, выпустив исходный код критически важного драйвера, возможность отключить LHR для майнинга и даже узнать о будущем оборудовании NVIDIA, таком как архитектура Blackwell. Анонимный информатор прислал этот снимок экрана со списком файлов, которые, как он утверждает, являются исходным кодом DLSS.

Список, который выглядит достаточно правдоподобно, включает файлы C++, заголовки и активы, из которых состоит DLSS. Существует также очень удобный документ «Руководство по программированию», который поможет разработчикам разобраться в коде и правильно его построить. Обратите внимание, что это DLSS версии 2.2, поэтому достаточно свежая версия, включающая последние изменения DLSS 2.2. Эта утечка кода может дать сообществу драйверов Linux с открытым исходным кодом ключ к внедрению DLSS на платформу или даже к тому, чтобы AMD и Intel извлекли уроки из его дизайна. Конечно, кража интеллектуальной собственности — это большое уголовное дело, и юристы NVIDIA, вероятно, будут заняты разбором каждой новой инновации своих конкурентов, но в конечном итоге это будет трудно доказать в суде.