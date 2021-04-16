Утечка рендера Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G

Samsung скоро выпустит планшеты Galaxy Tab A7 Lite и S7 Lite 5G. Теперь в сети появился рендер планшета Galaxy Tab S7 Lite 5G.

Рендер показывает устройство в варианте цвета Mystic Black. Ранее сообщалось, что устройство будет выпущено в четырех цветах: черном, серебряном, розовом и зеленом. Устройство имеет разъем USB-C и динамики внизу, а также динамик наверху для стерео звука. На задней части корпуса красуются две камеры.

Другие ожидаемые функции включают Galaxy Continuity (с использованием планшета в качестве дополнительного экрана для смартфона Galaxy), не менее 4 ГБ оперативной памяти и работу под управлением ОС Android 11.