Утечка рендера Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G

Samsung скоро выпустит планшеты Galaxy Tab A7 Lite и S7 Lite 5G. Теперь в сети появился рендер планшета Galaxy Tab S7 Lite 5G.

Рендер показывает устройство в варианте цвета Mystic Black. Ранее сообщалось, что устройство будет выпущено в четырех цветах: черном, серебряном, розовом и зеленом. Устройство имеет разъем USB-C и динамики внизу, а также динамик наверху для стерео звука. На задней части корпуса красуются две камеры.

Другие ожидаемые функции включают Galaxy Continuity (с использованием планшета в качестве дополнительного экрана для смартфона Galaxy), не менее 4 ГБ оперативной памяти и работу под управлением ОС Android 11.

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