Утечка результатов тестов процессора AMD Ryzen 9 5900X

В сети появились предположительные показатели AMD Ryzen 9 5900X. Изображение демонстрирует некоторые детали производительности инструмента мониторинга программного обеспечения CPU-Z. Надписи китайские, но для тех из вас, кто не умеет читать символы языка, верхняя половина в основном показывает как однопоточную, так и многопоточную производительность процессора.

В частности, синие полосы и числа относятся к Ryzen 9 5900X, а фиолетовые полосы относятся к процессору выбранному для сравнения, скорее всего, из базы данных CPU-Z. В данном случае ЦП - это Ryzen 7 3700X, который имеет 8 ядер, 16 потоков, а также базовую и повышающую частоту 3,6 ГГц и 4,4 ГГц соответственно.

Если вы внимательно посмотрите на второй прямоугольник в программе, вы увидите затененный прямоугольник с цифрой «24»; вполне вероятно, что это количество потоков ЦП, а это означает, что 5900X будет 12-ядерным ЦП. Во многом как текущий процессор AMD Zen 2 Ryzen 9 3900X.
Комментарии и отзывы AMD Ryzen 9 5900X
Обзоры:
Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор для игр. AMD Ryzen 5 2600
Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K и PALIT GeForce GTX 1650 KalmXОбзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K и PALIT GeForce GTX 1650 KalmX
Новости:
Intel представила 10-нм процессоры Tiger Lake 11-го поколения с графическим процессором Xe

Intel официально представила процессоры Tiger Lake 11-го поколения с новой архитектурой ЦП и ГП. Процессо...
AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих...
Samsung получила заказ на чип Snapdragon 875 от Qualcomm

Компания Samsung все еще есть проблемы с массовым производством 5-нм чипов, а затем появилась информация ...
Обзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работыОбзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M1). Лучшая беспроводная мышка для работы
Лучшая электрическая зубная щетка. Oral-B Pro 7000Лучшая электрическая зубная щетка. Oral-B Pro 7000
Представлен монитор Acer XR383CKP с част...
Представлен монитор Acer XR383CKP с частКомпания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью XR383CKP, которая получила 37,5-дюймовую Nano IPS-п...
Подбираем чехол для PocketBook 515 Mini...
Подбираем чехол для PocketBook 515 MiniЭлектронные книги пользуются невероятной популярностью на рынке за счет компактности и возможности пользо...
Samsung Galaxy Note20 в Китае стоит даже...
Samsung Galaxy Note20 в Китае стоит дажеВчера компания Samsung официально анонсировала свой новый смартфон Samsung Galaxy Note20, который обладае...
Huawei P Smart 2021 официально используе...
Huawei P Smart 2021 официально используеКомпания Huawei официально анонсировала смартфон среднего класса следующего поколения в линейке P Smart с...
Ищем чехол для Sony Xperia 10 II...
Ищем чехол для Sony Xperia 10 IIСовременные производители смартфонов активно работают над дополнительными фишками своих гаджетов, чтобы п...
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духов...
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовСегодня в центре внимания у нас будет встраиваемый духовой шкаф LEX EDM 070 BL. Среди его особенностей от...
Примеры фото с объектива Fujinon XF 50mm...
Примеры фото с объектива Fujinon XF 50mmВ сети появилась подборка фотографий, сделанных на объектив Fujifilm XF 50mm F/1.0 R WR. Данная линза для...
Дата выхода iOS 14...
Дата выхода iOS 14iOS 14 и iPadOS 14 в настоящее время находятся в бета-версии, но многие пользователи iOS больше заинтерес...
Alphacool выпустила радиатор HDX Pro Air...
Alphacool выпустила радиатор HDX Pro AirAlphacool выпустила радиатор для SSD-накопителя HDX Pro Air SSD. Радиатор совместим с накопителями формат...
Подбираем чехол для Xiaomi Play...
Подбираем чехол для Xiaomi PlayДостаточно часто пользователи спрашивают нас о том, как правильно выбрать ...
YouTube анонсировала новый метод создани...
YouTube анонсировала новый метод созданиYouTube анонсировала новый метод создания, публикации и просмотра на YouTube под названием Shorts. ...
Идеальный чехол для Samsung Galaxy Note ...
Идеальный чехол для Samsung Galaxy Note Довольно часто пользователи покупают себе дорогие смартфоны, а потом оказывается, что пользоваться ими бе...
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкциейОбзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкцией
Обзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-TowerОбзор Deepcool Macube 310P Black. Корпус Midi-Tower
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor