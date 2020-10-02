Утечка результатов тестов процессора AMD Ryzen 9 5900X

В сети появились предположительные показатели AMD Ryzen 9 5900X. Изображение демонстрирует некоторые детали производительности инструмента мониторинга программного обеспечения CPU-Z. Надписи китайские, но для тех из вас, кто не умеет читать символы языка, верхняя половина в основном показывает как однопоточную, так и многопоточную производительность процессора.

В частности, синие полосы и числа относятся к Ryzen 9 5900X, а фиолетовые полосы относятся к процессору выбранному для сравнения, скорее всего, из базы данных CPU-Z. В данном случае ЦП - это Ryzen 7 3700X, который имеет 8 ядер, 16 потоков, а также базовую и повышающую частоту 3,6 ГГц и 4,4 ГГц соответственно.

Если вы внимательно посмотрите на второй прямоугольник в программе, вы увидите затененный прямоугольник с цифрой «24»; вполне вероятно, что это количество потоков ЦП, а это означает, что 5900X будет 12-ядерным ЦП. Во многом как текущий процессор AMD Zen 2 Ryzen 9 3900X.