Утечка тизера подтверждает Rage 2...

Bethesda Softworks работает над Rage 2. Тизер-трейлер просочился, пока студия еще не объявила о самой игре.Тизер появился на YouTube, но вскоре после того, как публикация была удалена из-за требования о защите авторских прав от Bethesda Softworks. Пользователь Twitter Wario64 опубликовал gif фрагмента в твиттере. Посмотрите внимательно, и вы увидите короткие фрагменты персонажей из пост-апокалиптического игрового мира.Еще в 2010 году оригинальный Rage был выпущен id Software. Новая версия довольно неожиданна.