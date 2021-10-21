Утверждена спецификация беспроводной зарядки NFC Forum 2.0

В этом месяце форум NFC, глобальная ассоциация по стандартам и пропаганде технологии беспроводной связи ближнего радиуса действия ( NFC ), объявил об утверждении и принятии спецификации беспроводной зарядки (WLC) 2.0. Предназначен для упрощения и удобства зарядки устройств с низким энергопотреблением, таких как беспроводные наушники, умные часы, гарнитуры, фитнес-трекеры, стилусы и другие потребительские товары, с помощью телефонов и других устройств с поддержкой NFC.

Последняя спецификация беспроводной зарядки (WLC) 2.0 поддерживает небольшие размеры антенн, расширяя диапазон небольших потребительских устройств с батарейным питанием и устройств Интернета вещей, которые можно заряжать по беспроводной сети с помощью продуктов с поддержкой NFC. Предоставление разработчикам и инженерам возможности создавать более легкие и доступные беспроводные продукты. Эта спецификация NFC использует базовую частоту 13,56 МГц и усиливает канал связи NFC для управления передачей энергии. WLC использует NFC магнитную индукцию ближнего поля для передачи энергии. Технология NFC уникальна тем, что позволяет передавать мощность на метку NFC для обеспечения связи, обеспечивая постоянный сигнал. Спецификация WLC расширяет эту коммуникационную функциональность технологии NFC, чтобы включить беспроводную зарядку, позволяя беспроводному устройству обмениваться данными со своим специальным зарядным устройством и смартфоном.