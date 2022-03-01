Увеличенный срок службы низкопрофильных механических переключателей CHERRY MX

CHERRY, лидер рынка и эксперт в области механических переключателей для клавиатур, продлевает срок службы MX Low Profile RGB с 50 до более чем 100 миллионов нажатий без потери качества ввода. Это расширение уже распространяется на все низкопрофильные клавиатуры, поставляемые с середины 2021 года. Таким образом, новые и существующие клиенты получают выгоду от удвоенного гарантированного срока службы MX Low Profile RGB. Благодаря этой непревзойденной долговечности CHERRY MX укрепляет свои позиции лидера в области низкопрофильных механических переключателей. Обширные внутренние и внешние испытания подтверждают новые заявления о долговечности. Более 100 миллионов срабатываний достигаются за счет оптимизации эксклюзивной и технически превосходной контактной системы Gold Crosspoint и уникального выбора материалов, гарантирующих переключение.