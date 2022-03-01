Увеличенный срок службы низкопрофильных механических переключателей CHERRY MX

CHERRY, лидер рынка и эксперт в области механических переключателей для клавиатур, продлевает срок службы MX Low Profile RGB с 50 до более чем 100 миллионов нажатий без потери качества ввода. Это расширение уже распространяется на все низкопрофильные клавиатуры, поставляемые с середины 2021 года. Таким образом, новые и существующие клиенты получают выгоду от удвоенного гарантированного срока службы MX Low Profile RGB. Благодаря этой непревзойденной долговечности CHERRY MX укрепляет свои позиции лидера в области низкопрофильных механических переключателей. Обширные внутренние и внешние испытания подтверждают новые заявления о долговечности. Более 100 миллионов срабатываний достигаются за счет оптимизации эксклюзивной и технически превосходной контактной системы Gold Crosspoint и уникального выбора материалов, гарантирующих переключение.

Комментарии и отзывы CHERRY MX
Игровая клавиатура WRAEK Tactonic Pro с управлением ладонью…
Игровая клавиатура WRAEK Tactonic Pro с управлением ладоньюWRAEK Tactonic Pro - первая в мире клавиатура с управлением ладонью. WRAEK Tactonic Pad — имеет чувствит…
Анонсирована механическая клавиатура Deepcool KB500…
Анонсирована механическая клавиатура Deepcool KB500Компания Deepcool представила свою первую механическую игровую клавиатуру KB500. Клавиатура выполнена в к…
Обзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игр…
Обзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игрИгровая клавиатура OKLICK 701G IRON FIST выполнена под управление одной рукой. Такие решения дают преимущ…
Представлена тонкая механическая клавиатура Mechaclix MX10 с…
Представлена тонкая механическая клавиатура Mechaclix MX10 сИнженеры MechaClix из Бельгии создали новую тонкую механическую клавиатуру MX10 с RGB-подсветкой в ​​алюм…
Клавиатура HyperX Alloy Origins 65 поставляется с индивидуал…
Клавиатура HyperX Alloy Origins 65 поставляется с индивидуалHyperX, команда игровых периферийных устройств в HP Inc. и лидер в области игр и киберспорта, объявила се…
Genesis выпускает беспроводную механическую игровую клавиату…
Genesis выпускает беспроводную механическую игровую клавиатуПроизводитель игровой периферии компания Genesis объявила о выпуске новой беспроводной игровой клавиатуры…
Игровая клавиатура PowerColor x Ducky One 2 SF RGB поступила…
Игровая клавиатура PowerColor x Ducky One 2 SF RGB поступилаPowerColor и Ducky объединили усилия, чтобы создать игровую клавиатуру PowerColor x Ducky One 2 SF RGB. В…
Идеи новогодних подарков с эргономичной периферией…
Идеи новогодних подарков с эргономичной перифериейПродолжать использовать проводные технологии в мире, где беспроводное подключение покорило всех без исклю…
Обзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателямиОбзор A4Tech Bloody B820N. Игровая клавиатура с оптическими переключателями
Обзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX REDОбзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX RED
Обзор Logitech ERGO K860. Лучшая эргономичная клавиатураОбзор Logitech ERGO K860. Лучшая эргономичная клавиатура
Обзор XPG Mage. Механическая клавиатура с линейными переключателямиОбзор XPG Mage. Механическая клавиатура с линейными переключателями
Обзор XPG Summoner (SUMMONER4B-BKCWW). Механическая клавиатура с подставкой под запястьяОбзор XPG Summoner (SUMMONER4B-BKCWW). Механическая клавиатура с подставкой под запястья
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor