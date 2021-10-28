Узнайте о Node-RED с помощью учебного пособия по Raspberry Pi Learning Kit

Компания Sequent Microsystems создала новый учебный комплект Raspberry Pi в комплекте с учебником Node-RED, обеспечивающим простой способ узнать об интерфейсах управления автоматизацией с помощью Node-RED, от простых начал до более продвинутых концепций, идеально подходящих для студентов, учителей и любителей.

Node-RED - это инструмент программирования, позволяющий объединить аппаратные устройства, API-интерфейсы и онлайн-сервисы новыми и интересными способами. Он предоставляет редактор на основе браузера, который упрощает проектирование потоков с использованием узлов из большой библиотеки, охватывающей широкий спектр задач автоматизации. Карте Learning Kit Card требуется 5 В / 50 мА для работы с выключенными реле или 200 мА с обоими включенными реле. Он питается от Raspberry Pi через разъем GPIO. Рекомендуется блок питания Raspberry Pi, способный обеспечить минимум 3А.
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