В 2021 Honda Legend сможет ездить самостоятельно по загруженным дорогам

Honda была одним из наиболее осторожных автопроизводителей, когда дело касалось беспилотных автомобилей. Недавнее ранжирование ведущих компаний в автономной технологии даже не включает японский автопроизводитель, который является шестым по величине автомобильной компании в мире.
Honda вела переговоры с некоторыми из ведущих операторов AV в США, но до сих пор не раскрыла программу самоуправления. Ранее компания заявляла, что к 2025 году планирует выпускать беспилотные автомобили 4-го уровня. Автоматизация уровня 4 означает, что автомобиль способен самостоятельно справляться с большинством дорожных ситуаций, тогда как уровень 5 является в основном теоретическим и охватывает полную автоматизацию в любых условиях.