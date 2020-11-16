В 2021 Honda Legend сможет ездить самостоятельно по загруженным дорогам

Honda сделала смелое заявление о том, что она будет массово производить автономные автомобили, способные выполнять 100 % задач вождения в определенных условиях, но что водители должны будут стоять в стороне, чтобы взять на себя управление в случае необходимости.

Honda была одним из наиболее осторожных автопроизводителей, когда дело касалось беспилотных автомобилей. Недавнее ранжирование ведущих компаний в автономной технологии даже не включает японский автопроизводитель, который является шестым по величине автомобильной компании в мире.

Honda вела переговоры с некоторыми из ведущих операторов AV в США, но до сих пор не раскрыла программу самоуправления. Ранее компания заявляла, что к 2025 году планирует выпускать беспилотные автомобили 4-го уровня. Автоматизация уровня 4 означает, что автомобиль способен самостоятельно справляться с большинством дорожных ситуаций, тогда как уровень 5 является в основном теоретическим и охватывает полную автоматизацию в любых условиях.
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