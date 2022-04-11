В AIDA64 добавлена поддержка процессоров Intel Alder Lake-X HEDT-сегмента

Уже довольно длительное время на рынке процессоров HEDT-сегмента доминирует компания AMD. Но появились слухи от том, что Intel планирует вернутся с новыми процессорами Alder Lake-X HEDT в третьем квартале. На это указывает новое обновление AIDA64, которое получила поддержку процессоров Alder Lake-X HEDT. Последней серией процессоров HEDT-сегмента от Intel была Cascade Lake-X 2019 года, включающая до 18 ядер. Помимо Alder Lake-X, будущая платформа Intel HEDT может также включать процессоры Sapphire Rapids-X.

Полные примечания к патчу версии 6.60.5944: