В Android Q появятся новые функции вызова

2019-07-13, Автор - Anna; Продукт - Android Q; [186]
В последней версии Android Q появятся интересные функции. И одна из них позволяет изменять уведомления вашего телефона в определенных местах. Новая функция называется «Правила», и всякий раз, когда вы подключаетесь к определенной сети Wi-Fi или находитесь в заранее заданном месте, функция может изменять уведомления вашего телефона. Например, если вы установили правило включения, когда вы входите в домашнюю сеть Wi-Fi, ваш телефон может отключить звук телефона, установить для него режим «Не беспокоить», настроить его на вибрацию или установить его на определенный звонок.

Параметр «Ramping Ringer» делает вызовы менее навязчивыми. Когда кто-то звонит телефон начинает вибрировать в течение пяти секунд, а затем медленно увеличивается громкость звонка..

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