В Apex Legends добавят Соло режим для одиночных боев

Одна из особенностей Apex Legends — командные сражения, в которых группы по три бойца сражаются за выживание в «королевской битве». В то же время геймеры еще с релиза просили Respawn ввести режим для одиночек, и допросились.

Разработчики уже намекали, что игроки получат «одну из самых запрашиваемых возможностей». Тогда фанаты подумали, что речь идет о Соло режиме и не прогадали. Официальный Twitter-аккаунт Apex Legends анонсировал внедрение одиночных битв, но только на время.

Режим будет доступен в рамках временного мероприятия The Iron Crown Collection, который продлится с 13 по 27 августа. Но не спешите расстраиваться, ведь разработчики часто используют подобные события для тестов. Например, DICE сначала также добавили парные сражения для «королевской битвы» Battlefield 5 в виде временного события, а потом сделали режим постоянным.