В Apex Legends добавят новое событие под названием Thrillseekers

В Apex Legends ожидается новый контент, а именно событие под названием Thrillseekers. Во время события игрокам будут доступно еженедельные награды, новые скины и многое другое. Кроме того, в игру добавят новую карту OVERFLOW.

Карта отличается от других карт Арены тем, что ориентирован на полосу движения, где каждое место разделено высокими, заполненными лавой структурами.

Событие Thrillseekers продлится с 13 июля по 4 августа, после чего начнется следующий сезон Apex.