В Apex Legends добавят новое событие под названием Thrillseekers

В Apex Legends ожидается новый контент, а именно событие под названием Thrillseekers. Во время события игрокам будут доступно еженедельные награды, новые скины и многое другое. Кроме того, в игру добавят новую карту OVERFLOW.

Карта отличается от других карт Арены тем, что ориентирован на полосу движения, где каждое место разделено высокими, заполненными лавой структурами.

Событие Thrillseekers продлится с 13 июля по 4 августа, после чего начнется следующий сезон Apex.

Комментарии и отзывы Apex Legends Thrillseekers
Metro Exodus PC Enhanced Edition дебютир...
Украинская компания 4A Games официально подтвердила дату запуска Metro Exodus PC Enhanced Edition. ...
Запуск MMO-проекта Phantasy Star Online ...
Более года назад SEGA анонсировала MMO-проект под названием Phantasy Star Online 2: New Genesis и только ...
Мобильная игра NieR: Re [in] carnation в...
Square Enix и Applibot объявили о выпуске NieR: Re [in] carnation на мобильных устройствах на Западе. Сто...
HyperX станет партнером турнира VALORANT...
Riot Games объявила о запуске нового турнира VALORANT Champions Tour. Турнир пройдет с 9 по 19 сентября ...
Age of Empires IV выйдет осенью этого го...
Серия игр Age of Empires - одна из самых продаваемых стратегических игр возвращается с Age of Empires IV....
Игровое мероприятие PC Gaming Show 2021 ...
PC Gaming Show 2021 - ежегодное мероприятие, посвященное видеоиграм. Несмотря на ситуацию в мире (COVID-1...
Electronic Arts приобретает студию Metal...
Electronic Arts объявила о приобретении канадской студии Metalhead Software, которая разработала франшизу...
Фэнтези игра под названием Gord выйдет в...
Студия из Польши Covenant анонсировала приключенческую игру в стиле фэнтези. Проект получил название - Go...
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Игровая приставка на 600 игр
Обзор HIPER Broadcast Solo (H-M001). Недорогой микрофон для стримеровОбзор HIPER Broadcast Solo (H-M001). Недорогой микрофон для стримеров
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor