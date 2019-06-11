В Apex Legends началась «Легендарная охота» с новыми испытаниями и наградами

Respawn Entertainment выпустила обновление для Apex Legends, которое запустило событие «Легендарная охота» и добавило русский дубляж.

Разработчики добавили ранговый режим для самых умелых игроков. Бойцы, которые войдут в пятерку лучших, получат доступ к «Элитной игре», где им будут противостоять такие же счастливчики. Отличие режима в том, что безопасная зона будет сужаться быстрее, а урон за ее пределами увеличен. К тому же в рамках «Легендарной охоты» геймеры, попавшие в пятерку лучших, получат одноименную эмблему. За попадание в топ-5 уже в «Элитной игре» бойцу вручат раскраску «Волчья стая» для снайперской винтовки «Разведчик G7». Если же игрок сможет пять раз войти в пятерку лучших, то ему подарят облик «Мастер охоты» для Бладхаунда. Бойцам, которые смогут два раза победить в любом матче, дадут раскраску «Прирученный зверь» для снайперской винтовки «Тройной эффект».

С выходом обновления в локации The Pit будет лежать в два раза больше снаряжения, а прыжковые башни теперь будут отмечаться с соответствующими комментариями персонажей. К тому же патч добавит в Apex Legends дубляж на русском языке.