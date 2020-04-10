В Apple iOS 14 появятся новые виджеты для экрана и настройка обоев

Apple продолжает работу над новой версией операционной системы iOS 14. Компания говорит, что это будет самым крупным обновлением экрана.

Новый вид экрана позволяет пользователю настраивать его с разными возможностями, размытость, темный режим и плоские цвета. Ранее компания использовала улучшения экрана с помощью дополнительных приложений.

Функция получит название "Avacado". Она позволяет размещать виджеты на главном экране самостоятельно. Компания Apple планирует выпустить операционную систему в этом году.