В Apple iOS 14 появятся новые виджеты для экрана и настройка обоев

2020-04-10, Автор - Ramil; Продукт - Apple iOS 14; [92]
Apple продолжает работу над новой версией операционной системы iOS 14. Компания говорит, что это будет самым крупным обновлением экрана.

Новый вид экрана позволяет пользователю настраивать его с разными возможностями, размытость, темный режим и плоские цвета. Ранее компания использовала улучшения экрана с помощью дополнительных приложений.

Функция получит название "Avacado". Она позволяет размещать виджеты на главном экране самостоятельно. Компания Apple планирует выпустить операционную систему в этом году.

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