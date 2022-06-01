В Австралии установлен первый алмазный квантовый компьютер с комнатной температурой

Квантовые вычисления — это грядущее ускорение, помогающее классическим вычислительным методам достичь монументального ускорения в нескольких избранных задачах. В отличие от классических компьютеров, для работы квантовых систем обычно требуется охлаждение ниже комнатной. Исследователи австралийско-германского стартапа Quantum Brilliance разрабатывают квантовые ускорители на основе алмазов. Сегодня мы получили первую в мире установку квантовых компьютеров комнатной температуры в помещении суперкомпьютерного центра Pawsey в Австралии. Хотя у нас мало информации о вычислительных возможностях системы, мы знаем, что она работает в паре с HPE Setonix, суперкомпьютером Pawsey HPE Cray EX.

Алмазные ускорители Quantum Brilliance по-прежнему являются своего рода черным ящиком, поскольку эта технология известна стартапу и сотрудничающим с ним австралийским университетам. Все, что мы знаем, это то, что компания использует азотно-вакансионный центр (NV) в алмазах, которые предположительно имеют самое длинное время когерентности среди всех квантовых состояний при комнатной температуре. Это означает, что кубит может работать везде, где может работать классический компьютер.