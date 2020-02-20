В Black Desert Mobile появился новый босс

Разработчики мобильной игры Black Desert Mobile продолжают радовать аудиторию довольно интересными обновлениями, которые позволяют играть дольше и наслаждаться игровым процессом вдоволь даже после того, как вы добрались до максимального уровня. В этот раз авторы Black Desert Mobile порадовали нас весьма интересным боссом по имени Нубэр, который является неким воплощением силы природы и владыкой пустыни. Конечно, нужно понимать, что такого рода боссы созданы для персонажей высокого уровня, которые могут себе позволить стычку с настолько опасным противником. С другой стороны, нужно понимать еще и то, что разработчики делают этот контент специально для того, чтобы у вас была цель наперёд — есть интерес развиваться.