В Black Desert появилось Пробуждение Стража

Компания Pearl Abyss официально сообщила, что в игре Black Desert теперь доступно Пробуждение Стража. Те геймеры, которые в поисках очередных приключений смогли достичь 56 уровня, смогут Пробудить Стража после выполнения задания Черного духа. За Пробуждение вам дадут доступ к новому оружию «Йордун», которое способно опустошить все вокруг и дает Стражу доступ к новым навыкам. Кроме того, в течение этой недели будут доступны различные внутриигровые события в честь свежего обновления, так что если вы фанат и хотите играть с удовольствием, то стоит сразу же бежать в этот виртуальный мир на поиск новых врагов и возможностей. Это одна из самых классных игр, которая еще и развивается постоянно, предоставляя все больше нового контента.