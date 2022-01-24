В Dark Souls 3 нашли серьёзный баг

Возможно, какое-то время вам не захочется играть в онлайн-игру Dark Souls — и дело не в том, что она невероятно сложная. Как сообщают информационные издания Dexerto и The Verge, злоумышленники обнаружили уязвимость в системе безопасности Dark Souls 3 (и, возможно, Elden Ring) для Windows, которая позволяет злоумышленникам удаленно осуществлять контроль и эффективно захватывать ваш компьютер. Стримеры, такие как The_Grim_Sleeper, узнали о потенциальном ущербе из первых рук — в его случае злоумышленник запустил Microsoft PowerShell и запустил скрипт преобразования текста в речь, помешав провести прямую трансляцию. Впрочем, у эксплуататора данного скрипта может не быть злого умысла.

В сообщении на SpeedSouls Discord утверждалось, что хакер пытался предупредить разработчика FromSoftware об уязвимости Dark Souls 3, и обратился к известным стримерам, чтобы подчеркнуть проблему. Мало кто, кроме преступника, знает, как его использовать, но уже есть патч для неофициального античитерского инструмента Blue Sentinel. К счастью, разработчики FromSoftware и издатель игры Bandai Namco отреагировали на эксплойт. Они временно отключили серверы «игрок против игрока» для Dark Souls 3 и ее предшественников, пока команда безопасности исследует недостатки системы. Неизвестно, когда серверы вернутся в сеть, но разработчики явно не восстановят сервис, пока не будут достаточно уверены, что игроки в безопасности. Впрочем, это просто дело времени.
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