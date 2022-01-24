В Dark Souls 3 нашли серьёзный баг

В сообщении на SpeedSouls Discord утверждалось, что хакер пытался предупредить разработчика FromSoftware об уязвимости Dark Souls 3, и обратился к известным стримерам, чтобы подчеркнуть проблему. Мало кто, кроме преступника, знает, как его использовать, но уже есть патч для неофициального античитерского инструмента Blue Sentinel. К счастью, разработчики FromSoftware и издатель игры Bandai Namco отреагировали на эксплойт. Они временно отключили серверы «игрок против игрока» для Dark Souls 3 и ее предшественников, пока команда безопасности исследует недостатки системы. Неизвестно, когда серверы вернутся в сеть, но разработчики явно не восстановят сервис, пока не будут достаточно уверены, что игроки в безопасности. Впрочем, это просто дело времени.