В DayZ добавят режим «королевская битва» с уникальными фишками

Bohemia Interactive анонсировала добавление режима «королевская битва» в зомби-выживалку DayZ.

Цель Survivor GameZ не отличается от других представителей жанра, но разработчики придумали пару нововведений. Матч разделен на три этапа, которые будут проходить в отдельных областях карты. Первые две зоны получат физические границы, выйдя за которые игрока накажут уроном и последующей смертью. К тому же в каждой локации будут «горячие точки», куда разработчики спрятали оружие и снаряжение, которое трудно найти в других местах.

Во время переходов между этапами на местности будут появляться разбитые грузовики и вертолеты, обыскав которые можно найти броню, винтовки и другие полезности. Лечиться и поднимать союзников игроки смогут с помощью медикаментов. На третьем этапе появятся объекты, отмеченные зеленым дымом, который со временем будет становиться красным. Когда дым меняет цвет, игроки начинают получать урон, зависящий от расстояния до объекта — чем дальше, тем больнее бьет. Урон можно отключить, взаимодействуя с объектом во время «красной фазы».

Сначала Survivor GameZ выйдет на PC в рамках альфа-тестирования. Для участия игрокам нужно зарегистрироваться, а также обзавестись Steam-версией DayZ и компьютером, который подходит по системным требованиям.