В Desperados III вернется Маккой

У нас есть отличные новости для преданных фанатов игры Desperados III — легендарный охотник за наградами Маккой возвращается. Для преданных поклонников франшизы, которые отлично знают предысторию виртуального мира, не нужно объяснять, кто это такой и почему данный персонаж настолько интересен для аудитории. С другой стороны, для новичков непревзойдённый стрелок и полевой медик является идеальным героем для заядлых сражений. Да и в целом радует, что разработчики готовы привносить новое в свой проект, радуя как постоянную аудиторию, так и тех, кто просто интересуется жанром и хочет получить глоток свежего воздуха. Desperados III в этом плане очень даже хорошо себя зарекомендовала, так что настоятельно рекомендуем попробовать самостоятельно.