В Dota 2 началось голосование за наборы в Collector's Cache

Valve запустила голосование за наборы для героев Dota 2, которые появятся в сокровищницах Collector's Cache. Об этом сообщили в официальном блоге разработчиков.

Владельцам Battle Pass к The International 2019 предстоит выбрать финалистов из 83 сетов, предложенных Valve. Голосование продлится до 3 июня.

Collector's Cache — сокровищница за $2, которую Valve выпускает для владельцев Battle Pass с 2016 года. В зависимости от количества купленных Collector's Cache владелец получает уровни Battle Pass. В 2018 году за 14 открытых сокровищниц давали 20 уровней. Половина вырученных с Collector's Cache денег пойдёт в призовой фонд The International 2019. На текущий момент он составляет $14,6 млн и продолжает расти.